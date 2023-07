L’ambiente da difendere I boschi "certificati"

I boschi amiatini non solo stanno bene, ma si sta studiando e sperimentando, attraverso un progetto pilota, per l’ottenimento di nuove certificazioni.

Il Consorzio Forestale dell’Amiata, dopo il recente ottenimento della Pefc Servizi Ecosistemici e Turismo, è impegnato nella sperimentazione di una nuova certificazione pilota a livello nazionale (Biodiversity Friend Forest), con il progetto Defr della Regione Toscana per i boschi di "domani" che si chiama "Bosco ServE", acronimo di Bosco in funzione dei Servizi ecosistemici e della biodiveristà. Le attività sono finalizzate a certificare lo stato di salute dei boschi dell’Amiata e rilanciare una selvicoltura sempre più sostenibile, anche attraverso tecniche di gestione innovative, che permettono di aumentare la biodiversità dei boschi e i servizi ecosistemici che producono, oltre il legname. Decollato sul Monte Amiata a metà 2021, il progetto nasce per l’innovazione della filiera che punta ad un’evoluzione dei sistemi di gestione forestale, rivalutando e monitorando il processo produttivo dei boschi, a partire dalla pianificazione e gestione attiva.

A collaborare in maniera sinergica sono diversi soggetti a partire dagli enti di certificazione coinvolti, la Pefc Italia, la Wba Project e la Csqa, lo Studio Agricis del Comune di Cinigiano che si occupa del coordinamento delle attività con Giovanni Alessandri, il Dipartimento Dafne dell’Università della Tuscia, con il professor Rodolfo Picchio e il Consorzio Forestale dell’Amiata con Paolo Franchi e Cristiana Contri.

"Bosco ServE si articola in precise e coordinate azioni per l’ottenimento di due nuove certificazioni forestali, ovvero la Pefc Servizi Ecosistemici e Turismo e la Biodiversity Friend Forest.

Merita ricordare che il Consorzio Forestale dell’Amiata è stato il primo ente a livello italiano ad avere certificato Pefc i propri boschi nel 2003 e, dopo 19 anni, alla fine del 2022 ha ottenuto un’estensione del certificato Pefc ai Servizi Ecosistemici del Benessere e del Turismo.

In particolare, il Consorzio Forestale dell’Amiata ha ottenuto la certificazione Pefc per tre aree nella faggeta amiatina, idonee per i "Forest Bathing" ovvero le immersioni terapeutiche o bagni in bosco. Proprio per la gestione sostenibile della faggeta amiatina da parte del Consorzio Forestale, con tagli mirati e rispetto elevato del sistema forestale, i boschi dell’Amiata sono considerati un modello a livello nazionale e perfetti per certificare pratiche turistiche nuove, rispettose dell’ambiente.

Nicola Ciuffoletti