Il Comune di Sorano è stato ringraziato dall’ambasciatore d’Ucraina a Roma Yaroslav Melnyk tramite una lettera inviata al sindaco Pierandrea Vanni.

"L’ambasciatore Melnyk ha voluto ringraziare per il sincero appoggio dell’Ucraina e dei suoi connazionali. L’Ambasciatore si riferisce ai ripetuti aiuti fatti pervenire dalla popolazione del comune grazie all’impegno dalle Proloco di Sorano e San Quirico, delle parrocchie e comunità di Sorano, Castell’Ottieri, San Giovanni delle Contee, Montorio e Castell’Azzara e del Gruppo comunale di Protezione civile. Ringrazia per l’ospitalità ad alcune famiglie Ucraine e per aver dato all’artista Serhy Horobets, l’opportunità di realizzare a Sorano le sue opere nell’ambito dell’iniziativa nazionale Boccata D’Arte. L’ambasciatore augura Pace e prosperità alla Città di Sorano".