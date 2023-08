Oggi alle 21.15 alla Bilancia Sellari sull’Ombrone, in località La Barca, Accademia Mutamenti e il Parco Regionale della Maremma presentano L’altra Euridice di Italo Calvino, con due grandi interpreti: Sara Donzelli, voce recitante e Stefano Cocco Cantini al pianoforte elettrico e sassofono soprano. È il secondo appuntamento di Racconti sul Fiume, prima rassegna del complesso progetto Dune-Arti Paesaggi Utopie, che ha come particolarità l’utilizzo del linguaggio dell’arte come strumento di indagine, valorizzazione e connessione con l’ambiente naturale.