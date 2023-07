L’Alpacaterapia Un aiuto per i pazienti con neurodisabilità nel cuore della Maremma

Poco più di un anno di attività (per l’esattezza: 14 mesi) offrendo esperienze slow, sostenibili e a contatto con la natura. E una cinquantina di mezze giornate ‘riservate’ all’alpaca terapia, servizio gratuito per i più fragili. L’allevamento "Albus Alpacas" a Sasso D’Ombrone ha stabilito un perfetto equilibrio tra impresa e volontariato. Albus Alpacas è una creatura di Cecilia Scheggi, giovane imprenditrice agricola e allevatrice innamorata dei suoi animali – mansueti, dolci e socievoli. In poco tempo è diventato un punto di riferimento per le famiglie e i professionistiterapisti del settore. Un servizio che non solo è un valore aggiunto per il territorio ma è anche in continua crescita, segno e conferma dei benefici che il contatto diretto con l’alpaca può donare. Complessivamente (da marzo 2022) gli utenti sono stati 94, il 75% provenienti dalla Toscana (in prevalenza dalle città di Grosseto, Livorno, Pisa) e il 25 % da fuori Toscana (L’Aquila, Genova, Roma, Alessandria, Caserta, La Spezia, Perugia, Brescia). Nel 62,8% dei casi si è trattato di persone con disabilità psichiche, il 14,2% sensoriali, il 12% motorie. L’11% degli utenti arrivano dai centri anziani. L’attività si svolge in gruppi o singoli individui, studiata e personalizzata in base alla tipologia ed al grado di disabilità, finalizzata a portare l’utente ad interagire con l’animale, dargli da mangiare, carezzarlo e beneficiare delle sensazioni che ne derivano. A richiedere il servizio, in questi mesi, sono stati privati, istituti di istruzione, Centri diurni convenzionati, Centri anziani, privati tramite assistenti sociali eo terapisti. Il servizio è di puro volontariato. Si svolge in maniera esclusiva e personalizzata (a seconda delle esigenze dell’utente) e in condizioni di massima sicurezza. "Il servizio di alpaca terapia organizzato e promosso da Albus Alpacas è la testimonianza di una grande attenzione nei confronti dei soggetti fragili e rappresenta un vanto per il nostro territorio – ha detto il sindaco di Cinigiano Romina Sani – a loro va quindi il nostro più sincero ringraziamento". "Gli Alpaca – aggiunge il dottor Ettore Caterino, neuropsichiatra infantile - rappresentano una risorsa importantissima per bambini, adolescenti e adulti diversamente abili. Con la loro dolcezza e bellezza sono animali che invitano all’accudimento, accendono emozioni, riescono a rendere bambini con difficoltà comunicative e disturbi relazionali attenti, propositivi, desiderosi di uscire dal guscio autistico ed entrare in relazione e proporsi. Grazie al manto che invita alle carezze gli Alpaca consentono di superare paure, ansie, fobie ed ossessioni". "Questi primi 14 mesi di attività sono stati emotivamente molto intensi – chiude Scheggi – perché ogni attività che facciamo dona anche a noi dello staff emozioni indescrivibili. Ogni esperienza è una storia a sé, con necessità dell’utente e della famiglia sempre diverse, che noi cerchiamo nel limite del possibile di assecondare".