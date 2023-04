L’Ais cresce anche di numero: diplomati 49 nuovi sommelier

Sono 49 i nuovi sommelier Ais che hanno ottenuto il diploma. Tre livelli di corso, 44 lezioni, che attraversano in lungo e in largo il mondo del vino: dalla vigna, al bicchiere, attraverso i processi chimici della vinificazione, fino all’abbinamento con il cibo, alla legislazione sul vino, alle Doc e Docg italiane, alle più importanti aree di produzione del mondo. E per chiudere il corso di terzo livello una cena didattica.

A fare da cornice alla consegna della pergamena e del testevin, l’azienda Rocca di Frassinello, che ha ospitato la delegazione Ais di Grosseto e i nuovi sommelier sulla terrazza della cantina progettata da Renzo Piano

Non ha nascosto la propria emozione la delegata Ais di Grosseto Sabrina Diligenti.

"Il completamento di un percorso lungo e complesso come quelli per diventate sommelier Ais – dice – richiede passione e impegno, studio. E vedere qui così tante persone che hanno coronato il proprio sogno di indossare la nostra divisa e mettere al collo il tastevin, mi riempie di gioia e di orgoglio".

I nuovi sommelier sono Giulia Accardi, Paolo Agostini, Aurora Andreini, Dario Antoni, Mattia Ballerano, Michele Barrasso, Alessio Berti, Claudio Botticelli, Irene e Luca Calamassi, Noemi Capitani, Andrea Caruso, Lorenzo Cecconi, Maria Vittoria Ciacci, Simone Cittadini, Fiorenza Costanzo, Andrea Dainese, Andrea De Santis, Guido Di Paola, Elena Franceschetti, Giampaolo Ghini, Roberto Ignarra, Alma Jaku, Francesca Longhitano, Valentina Lucentini, Virginia Malizi, Flaminia Marcoladi, Fabio Mazzuoli, Alessandro Monni, Luca Mozzoni, Fausto Negrini, Yuri Olivagnoli, Domenico Pace, Piero Pallini, Gabriele Pazzaglia, Miriam Pensalfine, Leonardo Pisano, Angelo Poli, Francesco Polverini, Nicholas Prunai, Giulia Quaglia, Margherita Rabazzi, Alessandro Ricciuti, Federico Rusci, Alessandro Salvini, Selena Socci, Tiziana Vaccaro, Maddalena Vedele e Chiara Verdi.