Laguna, quale destino?. Dibattito ai ’Pescatori’ organizzato da Ecofuturo

ORBETELLOUn incontro pubblico sul futuro e la rinascita della laguna di Orbetello. Oggi alle 18 a I Pescatori in via Giacomo Leopardi 9 a Orbetello si terrà un dibattito promosso da Ecofuturo che vedrà la partecipazione di esperti, istituzioni e rappresentanti del territorio. Un incontro pubblico in cui si parlerà soprattutto del progetto di riqualificazione ambientale della Laguna, che rappresenta uno degli ecosistemi costieri più significativi della Toscana meridionale, caratterizzato da un delicato equilibrio ambientale. Stando alla relazione tecnica di Ecofuturo "l’ecosistema lagunare manifesta sintomi di stress ambientale severo, principalmente dovuti a fenomeni ricorrenti di anossia". Interverranno all’evento Giuliano Gabbani dell’Università di Firenze, Marco Rosa Clot dell’Università di Pisa, Davide Benedetti (Ceo della società Decomar), Fabio Roggiolani di Ecofuturo e Giancarlo Busti (consulente ambientale). Modererà la giornalista Elena Pagliai, mentre parteciperanno Leonardo Marras (assessore all’economia della Regione Toscana) e Marco Simiani (deputato Pd, capogruppo VII Commissione), Francesco Limatola (presidente della Provincia di Grosseto). Conclusioni affidate a Lauretta Bianchi.