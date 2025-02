"Laguna, perché. Minucci critica la Regione?"

"Non si capisce perché l’assessore Luca Minucci (nella foto) giudichi così tanto negativamente la proposta di legge regionale sulla gestione della laguna di Orbetello, legge che oltretutto decadrà appena il Consorzio diventerà operativo". Così affermano dalla segreteria dell’Unione comunale del Pd di Orbetello. Mentre il Senato ha approvato l’istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della Laguna e la creazione di un Consorzio per la sua gestione, la Regione sta infatti parallelamente elaborando una legge per il coordinamento delle funzioni a livello locale. Ma dalla giunta di Orbetello sono state sollevate perplessità. "La Regione continuerà a fornire le risorse economiche – affermano dal Pd – ma la competenza sarà del Comune. Ogni politico ambizioso si sfregherebbe le mani, adesso c’è la possibilità di dimostrare le competenze che ha questa amministrazione del proprio territorio. Quanto la giunta ed il sindaco conoscano veramente la laguna. Viene il dubbio che sia proprio questo in realtà a far nascere tanta ostilità nei confronti della legge regionale. Perché sinceramente quando si parla di ambiente non tutto sembra esser filato liscio durante queste ultime amministrazioni". "Cassonetti per la differenziata ancora sprovvisti di tessera – proseguono dal Pd –, punti di raccolta e colonie di ratti, durante la stagione turistica cestini stracolmi di rifiuti e paese di sicuro non presentabile. Il problema della plastica in laguna nei giorni del mercato non risolto. E poi la gestione della Sitoco, che fra polveri, teloni, taniche, fondi persi e crolli ha messo in evidenza come nonostante i proclami di rito quel sito rimane una delle questioni più spinose per il nostro territorio".