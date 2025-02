Laguna, la Regione manda avanti la sua legge

ORBETELLOPassa all’esame del consiglio regionale della Toscana la proposta di legge per assicurare, attraverso il raccordo delle funzioni regionali e di quelle esercitate a livello comunale, la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della Laguna di Orbetello. Nella commissione Bilancio, guidata da Giacomo Bugliani (foto), il testo è stato infatti licenziato a maggioranza: a favore Pd e Italia Viva; invece hanno votato contro Lega e Fratelli d’Italia. Per la vicepresidente della Commissione Elisa Tozzi (Fratelli d’Italia), "restano perplessità" anche in relazione a possibili interferenze sull’imminente iniziativa legislativa nazionale. Inoltre, sempre secondo lei, sarebbe mancato il coinvolgimento dell’amministrazione locale: "Da quanto ci risulta il Comune si è trovato di fronte un testo già scritto, senza interlocuzione". Critiche sono state poi mosse sulla costituzione de Comitato tecnico-scientifico (Cts), definito "ennesimo organismo di indirizzo". Sulla stessa lunghezza d’onda il consigliere della Lega, Marco Casucci, che ha rimarcato l’assenza del principio di buona collaborazione tra Enti mentre continuano ad essere presenti elementi di conflittualità con la proposta di legge al Senato. Conflitti che non vede, invece, Fiammetta Capirossi (Pd): "Credo che l’iniziativa della Toscana possa rivelarsi di supporto e non in contrasto".