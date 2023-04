Laguna, iniziata la disinfestazione Trattamenti antilarvali ogni settimana

Sono iniziati ieri e andranno avanti a cadenza settimanale fino a settembre i trattamenti antilarvali contro il proliferare di ragni, moscini e zanzare, come accaduto invece la scorsa estate.

Il cronoprogramma degli interventi è stato illustrato dal sindaco Andrea Casamenti e dall’assessora Maddalena Ottali durante un’assemblea pubblica organizzata dal Comitato commercianti del centro storico.

"Come avevamo annunciato in precedenza – dicono sindaco e assessora –, sono quindi iniziati gli interventi antilarvali lungo le sponde della laguna e lungo la diga, con un programma che non si interromperà fino alla fine del mese di settembre".

Un’ottima notizia, quindi, in attesa comunque dei lavori di escavo e bonifica della laguna (ancora da programmare), perché si spera che l’azione di disinfestazione iniziata già da questi giorni sia in grado di scongiurare i problemi della scorsa estate.

Casamenti e la Ottali hanno concordato che di ogni ulteriore passaggio terranno informati tutti i soci del centro commercianti del centro storico.

Michele Casalini