Laguna in sofferenza Un prato verde al posto dell’acqua

Iniziativa della cooperativa La Peschereccia di Orbetello. A bordo di tre imbarcazioni alcuni cittadini, una delegazione dei Giovani Dem, Luca Aldi e Fiorenzo Dionisi (di "Azione), esponenti del Pd e la consigliere comunale di opposizione Chiara Serracchiani hanno navigato ieri mattina nella laguna di ponente. Percorso in acqua reso difficile dalla massiccia presenza di ingenti masse algali.

"I primi caldi – dice Pierluigi Piro, presidente della cooperativa – hanno fatto esplodere in maniera esponenziale la presenza di alghe sul fondo della laguna. Queste enormi masse che ricoprono tutto il fondale sono pronte, con la loro maturazione a salire in superficie creando grossi problemi. E’ per questi motivi, anche igienico sanitari che siamo stati al ministero dell’Ambiente a chiedere interventi urgenti e straordinari. Sono a rischio centinaia di posti di lavoro e la vita di una delle ultime aziende di produzione della zona. La Regione ha sospeso in questi giorni, proprio quando il fenomeno è esploso, la raccolta delle alghe, le due sole e vetuste mangialghe sono state messe in cantiere per la manutenzione. Occorrerebbero almeno 6 nuove draghe, accelleratori di flusso per aumentare il ricambio interno nel bacino, dragare subito le rive della laguna intorno al centro storico dove sono già ammassate centinaia di tonnellate di masse algali".

"Fra moscini e miasmi prodotti dalla macerazione e putrefazione il Circolo dei pescatori – continua Piro –, lo scorso anno ha perso quasi 300mila euro di incassi. Ingente anche il calo del pescato tradizionale, vedi anche la crisi delle anguille. Sono anni che chiediamo aiuti, ma soprattutto che lo Stato e la Regione si facciamo carico di una bonifica straordinaria e strutturale, altrimenti tutto il bacino diventando impraticabile, ad ogni attività".

Michele Casalini