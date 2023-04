Laguna e prevenzione Ancora disinfestazione e lampade sperimentali

Continua anche questa settimana il ciclo completo di disinfestazione antilarvale che terminerà a fine settembre (di nuovo diga e sponde laguna vicino ad area parcheggi).

"Nel frattempo – dice il sindaco Andrea Casamenti – sono stati posizionati i primi prototipi di lampade in prova da utilizzare eventualmente in estate in vari punti lontano dal centro abitato".

Si tratta di lampade con reti a maglia molto fine che – se necessario – potrebbero essere posizionate intorno al centro storico di Orbetello per catturare moscini e zanzare e rompere la catena alimentare dei ragni.

"L’amministrazione comunale – continua Casamenti – vuole evitare il ripetersi dei problemi avuti durante la scorsa estate e per quetso ci stiamo muovendo con energia".

"A breve passeremo anche a pulire e potare giardini e piante nelle zone dove possono proliferare gli insetti, in particolare – spiega Roberto Berardi – saranno sistemati gli spazi verdi di piazza Cortesini, sia quelli aperti che chiusi, quindi il Parco delle crociere e le zone intorno alla darsena della Canottieri, le due fontane dei due giardini del centro storico".

"E’ troppo importante per la stagione turistica ormai alle porte – commentano alcuni ristoratori del centro storico cittadino – eliminare o comunque limitare i problemi che abbiamo avuto nella scorsa stagione estiva a causa di ragni, moscerini e zanzare, ma anche per il guano di piccioni e garzette nei giardini pubblici, sui balconi e nei monumenti, panchine e giochi all’aperto, che sono sempre un serio problema per l’igiene pubblica".

I commercianti ed i ristoratori hanno creato un gruppo social dove ogni giorni si aggiornano con il Comune ed il sindaco Casamenti sulla situazione e sulle iniziative in corso.

Michele Casalini