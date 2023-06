Laguna da difendere Alghe ammassate Berardi prende la pala

Armato di pala, è andato a spalare le alghe che si erano ammassate ad Ansedonia. E’ stata questa la giornata di Roberto Berardi, assessore con delega alla Laguna e ai Lavori pubblici.

"Ci sono due tipi di persone: chi chiacchiera, e chi fa – dice Berardi –. Sabato scorso, quando sono stato avvisato che un quantitativo notevole di alghe trasportate dalla corrente si stava ammassando allo sgrigliatore di Ansedonia, sono andato là a fare qualcosa di concreto, nonostante fosse una giornata particolarmente densa di impegni lavorativi".

"Da umile lavoratore quale sono – continua Berardi –, non ci ho pensato su due volte, ho preso la pala e mi sono messo a fare quello che andava fatto. Constatando, purtroppo, l’assenza di coloro che si riempiono quotidianamente la bocca di tante belle parole. Ma non basta scrivere post lacrimevoli, intrisi di vittimismo, e articoli allarmistici (peraltro dandosi la zappa sui piedi, come si suol dire) puntando il dito sempre in altre direzioni senza ammettere le proprie responsabilità, se poi all’atto pratico sono il nulla. Mi aspettavo da chi fa questi grandi proclami, di vederlo lì con me, con la pala a sporcarsi le mani, anziché fare propaganda a braccetto con certi esponenti politici, dimostrando purtroppo una certa parzialità. A costoro lascio la convinzione di essere così bravi come dicono. Ai cittadini, quella di giudicare".

Michele Casalini