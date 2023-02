Laguna Casamenti aspetta Fratin

Continua a preoccupare lo stato di salute della laguna di Orbetello. Il livello delle acque è sempre più basso e con l‘arrivo dei primi caldi la situazione non potrà che peggiorare. I guai della scorsa estate li ricordiamo tutti, fra ragni, zanzare, moscerini, cattivi odori. Il sindaco, Andrea Casamenti ha scritto una lettera al Ministro dell’Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin, con la quale chiede un incontro urgentissimo.

Andrea Casamenti, quindi, ha proposto al ministro "un incontro nella sede del Comune in merito alla situazione attuale della laguna di Orbetello. E soprattutto per valutare le azioni da mettere in pratica con urgenza per il futuro".

Casamenti ha spiegato anche che durante l’incontro il ministro sarà accompagnato ad una visita della laguna insieme agli altri amministratori locali, al consigliere delegato Roberto Berardi, ai rappresentanti della Regione Toscana". Sarà presentata al ministro la relazione riassuntiva sull’accordo procedimentale tra Regione Toscana e Comune di Orbetello sul sistema integrato gestione laguna.

Molti chiedono ad Comune il ritorno al sistema del misto, quello del comitato gestione delle peschiere comunali, mentre oggi è pressochè tutto in mano alla Regione. La raccolta delle alghe è stata avviata con incarico alla cooperativa La Peschereccia, società presieduta da Pier Luigi Piro, che chiede interventi e finanziamenti urgenti per sistemare le peschiere, pulire le rive del lago intorno al centro storico, dragare il bacino e togliere tutte le alghe.