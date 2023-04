L’agricoltura in una grande vetrina Madonnino e Game Fair al via

di Steven Santamaria

Domenica, lunedì e martedì andranno in scena Fiera del Madonnino e Game Fair. All’inaugurazione ci sarà anche il Sottosegretario all’Agricoltura Patrizio La Pietra.

La Fiera del Madonnino ed il Game Fair hanno diversi punti in comune ed il Centro Fiere per la sua particolare localizzazione ha ampi spazi aperti ideali per organizzare le due fiere in contemporanea. Le due fiere si completeranno a vicenda ed insieme produrranno sicuri benefici, sia per gli espositori che vedranno aumentare il numero dei visitatori, sia per il pubblico che potrà usufruire di due eventi fieristici in contemporanea. Sarà la più grande manifestazione mai organizzata in Toscana, tra le maggiori per estensione sul territorio nazionale, con la Fiera del Madonnino che resta l’emblema di semplicità e ruralità, simbolo di un legame forte tra il territorio ed i suoi abitanti. Grazie alla partecipazione degli agricoltori viene accreditata come la manifestazione dell’agricoltura Toscana e annoverata fra le prime cinque fiere più importanti del settore in Italia. Pur mantenendo le tradizioni e le proprie origini, la fiera si pone l’obiettivo di essere contemporanea adeguando il proprio prodotto alle esigenze del mercato, migliorando, modernizzando e adattando i temi della fiera.

"A nome del Consiglio di Amministrazione e di tutto lo staff – dice il presidente di Grossetofiere Andrea Masini – siamo onorati di poter presentare il lavoro svolto per un progetto fieristico di questa rilevanza, ringrazio i numerosi espositori che in un momento così difficile hanno scelto Grossetofiere per promuovere le proprie attività. La Fiera del Madonnino ed il Game Fair rappresentano uno strumento di promozione e valorizzazione territoriale di estrema importanza. Oggi più che mai c’è bisogno di uno sforzo comune per non perdere ciò che faticosamente è stato costruito nel tempo. L’augurio è che gli sforzi di Grossetofiere in un momento così difficile siano capiti e le sue attività siano giustamente supportate dalle Istituzioni".

"Con un solo biglietto – dice il direttore di Grossetofiere Carlo Pacini – si potrà partecipare alle due più grandi manifestazioni organizzate in Toscana, gli ampi parcheggi saranno gratuiti come l’ingresso per i bambini fino a 12 anni. L’impegno organizzativo è stato enorme, non basterà un giorno intero per visitare questa grande manifestazione. Siamo sicuri però che i nostri sforzi saranno come sempre ripagati dal grande pubblico di agricoltori e di appassionati della vita rurale che troveranno tante le sorprese all’interno dell’area fieristica, tre giorni intensi che rimarranno nella storia di Grossetofiere".

I biglietti sono acquistabili anche on line su www.fieradelmadonnino.it o su www.gamefairitalia.it