L’agricoltura che cambia. Boom di imprese straniere

La campagna maremmana è una babele di lingue e storie imprenditoriali. La nostra è la provincia, tra quelle toscane, con il maggior numero di imprese a guida non italiana, ben 765, in crescita del 25,2% nel giro di un triennio. Non solo contadini "vip" ed imprenditori di successo che hanno deciso di investire sul Made in Tuscany agroalimentare, la campagna della Maremma è il sogno italiano per molti immigrati. A dirlo è Coldiretti Grosseto in occasione della ‘Giornata del Migrante’ sulla base dei dati della Camera di Commercio secondo cui l’incidenza delle imprese agricole straniere è aumentata di un punto percentuale passando dal 7% all’8%. "Solo nell’ultimo anno sono state 62 le nuove imprese agricole non italiane consolidandole come elemento strutturale del settore primario e della nostra società – spiega Simone Castelli, presidente Coldiretti Grosseto –. Dal lavoro di queste imprese e soprattutto di tanti lavoratori stranieri dipende un prodotto agricolo su due". In provincia di Grosseto e imprese agricole a conduzione straniera sono cresciute in maniera costante passando dalle 611 del 2019 alle attuali 765 con un incremento dell’8,8% a cavallo tra il 2021 e 2022. Un exploit superiore a quello sia dei giovani (+5,7%) sia delle imprese al femminile (+0,5%). 4.800 lavoratori, pari al 48% del totale della manodopera, è infatti straniera di cui 1.293 provenienti da paesi comunitari (26%). E tra i più alti per la stagionalità: il 96% dei contratti è a tempo determinato. Salvator Marku è tra gli "stranieri" che è stato sia dalla parte dell’operai agricolo sia da quella degli imprenditori. Partito all’età di 17 anni da clandestino da Durazzo su una barca nel 2001 insieme a tanti altri connazionali in fuga, oggi è imprenditore vivaistico a Roselle con la Giorgio Tesi Group. E’ titolare dell’azienda Global Green che produce piante mediterranee. "Devo molto a Fabrizio (Tesi) che mi ha dato fiducia – racconta Marku –. Sono arrivato che non avevo niente, da solo, con i documenti falsi, ma con tanta voglia di imparare. Mi sono messo in proprio lavorando come contoterzista sempre nel vivaismo. Nel frattempo risparmiavo e facevo sacrifici. Poi è arrivata la chiamata di Fabrizio Tesi, che mi ha voluto nella sua azienda, una realtà incredibile con cui collaboro tutt’oggi. E’ l’esperienza che ha cambiato la mia vita".