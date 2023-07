L’affascinante vicenda di Valfredo Zolesi Uomo delle stelle e dello spirito

Come spesso accade, ci sono belle storie che nascono in sordina in Maremma e raggiungono il successo altrove. È il caso di Valfredo Zolesi, scomparso due anni fa. Nato nel 1948 a Porto Santo Stefano, Zolesi si affermerà come pioniere della ricerca spaziale e non solo. Trasferitosi con la famiglia a Livorno nel 1962, si diploma all’istituto tecnico- industriale e si laurea poi in ingegneria a Pisa nel 1974. Sposato con Nunzia Valente, dalla cui unione nascono David e Sara, fonda la Kaiser Italia, azienda di tecnologie aerospaziali tra le più quotate nel mondo, di cui è anche presidente. Fondamentali gli esperimenti sulla stazione spaziale internazionale, attinenti soprattutto alla ricerca biologica e biomedica e mirati a testare le possibilità e i limiti per l’uomo di trascorrere lunghi periodi nello spazio. Per questo la Kaiser ottiene un importante ruolo di coordinamento da parte di università di ricerca internazionale. Valfredo Zolesi cerca anche di mettere al servizio dei giovani le sue conoscenze, insegnando a lungo all’istituto tecnico nautico di Livorno. Ma al tempo stesso è una persona di grande spiritualità, tanto da diventare uno dei primi diaconi permanenti ordinati a Livorno. Un uomo per il quale scienza e fede non sono certo in conflitto.

Rossano Marzocchi