"L’Acqua Cheta", gli Scompagnati in scena a San Bernardino

Domenica alle 17.30 a Massa Marittima, nella sala San Bernardino, si terrà lo spettacolo "L’acqua cheta", a cura della compagnia Teatro degli Scompagnati. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna locale di teatro comico "Massa inScena". L’acqua cheta è una commedia in tre atti di Augusto Novelli. Il Teatro degli Scompagnati con questo spettacolo ci conduce nel ‘900 con un classico della commedia toscana sempre godibile. Ai tempi dove in famiglia ci si dava del "lei" o del "voi", ai tempi dove ideali importanti attiravano i giovani uomini e dove le ragazze tra un ricamo ed un sospiro sognavano un bacio rubato ad amori sofferti, sotto lo sguardo severo dei genitori, più preoccupati dalle chiacchiere di paese che di altro. Così è anche per Rosa e Ulisse genitori di due ragazze "da marito" pronte a spiccare il volo creando non pochi grattacapi alla famiglia. La regia è a cura di Massimiliano Gracili. Il ricavato degli spettacoli sarà devoluto in beneficenza.