La "Zona di libero accesso" si congeda Ultimo incontro con Alberto Prunetti

Il quarto e ultimo incontro della rassegna Zona di Libero Accesso delle associazioni Kansassìti e L’Altra Città è dedicato all’espressione inglese Working Class, usata da Alberto Prunetti per designare la produzione letteraria di e su la classe lavoratrice, una categoria di persone resa invisibile dai mezzi di comunicazione e per questo esclusa dall’immaginario contemporaneo.

Alberto Prunetti, scrittore follonichese tradotto in molte lingue, è riuscito nella triplice impresa di raggiungere la fama letteraria con romanzi ibridi e coraggiosi come "Amianto", "108 metri" e "Il girone dei bestemmiatori", di dare solidità a una nuova categoria letteraria con il suo saggio narrativo "Non è un pranzo di gala" e di organizzare il più interessante, originale e politicamente rilevante festival di letteratura degli ultimi anni. Il primo festival di letteratura Working Class che si è svolto lo scorso fine settimana alla GKN di Campi Bisenzio.

L’incontro con Prunetti è in programma oggi alle 18.30 nella sede di Kansassìti (viale Porciatti 10) e sarà l’occasione per fare un primo bilancio e di dialogare in pubblico sul ruolo della letteratura nella costruzione di un nuovo immaginario in cui ci sia spazio anche per coloro che oggi sono invisibili, oppressi, subalterni ed esclusi. Allestita una mostra dedicata alla letteratura Working Class, curata da Simone Giusti e Francesco Ciarapica. Seguirà Dj-Set Combat Rock.