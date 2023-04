"La vita mi prude" in cento poesie

"Le mie poesie hanno un nome e un cognome. Ciascuna viene da un’esperienza vissuta con persone che non nomino mai, per paura o per vergogna. Oggi trovo il coraggio di farlo". Comincia così il libro di Giacomo Mantiglioni, studente di Lettere alla Sapienza di Roma, che oggi alle 18 sarà presentato nella libreria QuandoBasta. Insieme all’autore ci saranno Paola Salvestroni, che modererà l’inconro con il pubblico, Elena Festeggiato e David La Mantia che leggeranno alcune delle poesi, e l’editore Mario Papalini (Effigi).

"Ho scritto questa breve raccolta – dice Giacomo Mantiglioni – perché volevo mettere su carta una serie di esperienze e di sensazioni che ho vissuto in questi anni. Sono davvero felice che da un bisogno così strettamente personale, volto a fare ordine con il passato, sia scaturita la possibilità di pubblicare la raccolta. Per questo ci tengo a ringraziare Mario Papalini e la sua casa editrice Effigi".

Il libro, impreziosito nella copertina da un’opera di Kandinskij, è composto da sei capitoli, ognuno riguardante un "prurito" diverso, come quello della vita, dell’amore o della malinconia. Oltre cento poesie, da leggere tutte d’un fiato, immersi nella quotidianità, nelle emozioni e nelle inquietudini di un ragazzo di ventitré anni.