La vita come un vero romanzo Donna Paola e l’amore per tutto

Dopo il debutto e il successo invernale, torna in scena oggi alle 21.30 al circolo tennis delle Canelle e lunedì alle 22 in piazza dei Rioni a Porto Santo Stefano ‘Ho amato tutto’, lo spettacolo dedicato alla vita di Paola Manesini Brunelli, interpretata sul palcoscenico da Paola Pitagora, accompagnata dai musicisti Beppe D’Argenzio (Avion Travel) al sax ed Emanuele Bultrini (Orchestra di piazza Vittorio) alla chitarra.

Tratto liberamente dal libro ‘Creando il Mare’ di Giovanni Maria Gambini e diretto da Evita Ciri, lo spettacolo racconta la nobildonna di origine tosco-umbra, discendente dei Menesini Lemmi di Montegabbione, legata allo Stato Pontificio, amante dell’arte e della natura. Monte Argentario era nel cuore e negli occhi di Donna Paola, con il suo mare, i suoi colori e i suoi profumi, era l’angolo della felicità e dell’amore di Paola e del suo amato marito Ferdinando Brunelli. "Abbiamo accolto con entusiasmo la proposta di inserire l’evento nel cartellone dell’estate – ha dichiarato l’assessore al turismo Chiara Orsini – e abbiamo scelto di tenerlo davanti allo Stadio di turchese, sarà un po’ come rivedere Donna Paola ammirare il nostro mare. Siamo onorati di ospitare un’autorevole protagonista del panorama teatrale come Paola Pitagora, che ci racconterà la storia di una Donna speciale. Grazie ad Alberto Brunelli che ci ha offerto questa opportunità".

Scomparsa due anni fa per un male incurabile, Donna Paola ha amato tutto per davvero, abbracciando l’amore della sua vita e, con esso, tutto l’ignoto che ne derivava, lasciandosi alle spalle, senza esitazioni o rimpianti, terreni, ricchezze di famiglia ed una carriera come chimica farmaceutica. "La felicità è drammaturgica – dichiara Paola Pitagora – e quando è frutto di un percorso e di una conquista può diventare una grande narrazione. Paola Menesini Brunelli ha attraversato la storia d’Italia, dalla guerra mondiale in poi con scelte coraggiose e significative per il contesto, per i luoghi e per i sentimenti". "Ho conosciuto personalmente Paola Menesini Brunelli – dichiara Evita Ciri, regista dello spettacolo – e quello che ho sempre apprezzato di lei era la schiettezza. Era una donna che se ne infischiava delle regole in senso positivo, creativo, di attenzione al cuore prima che alla forma. Portare nel linguaggio teatrale la sua personalità è stata una sfida che non avrei mai potuto vincere senza gli artisti eccezionali che sono in scena".