La visita in Maremma Quando Silvio riempì piazza Dante con migliaia di persone

di Alberto Celata

Difficile ricordare, almeno negli ultimi quarant’anni, una piazza Dante gremita all’inverosimile per assistere a un comizio elettorale. Era domenica 20 aprile 1997 e Silvio Berlusconi venne a Grosseto (per la prima e ultima volta nella sua vita) per chiudere la campagna elettorale di Forza Italia a sostegno del candidato sindaco del centrodestra, Alessandra Antichi, che da lì a pochi giorni, per la prima volta nella storia della nostra città, avrebbe strappato Grosseto alla sinistra, dopo cinquant’anni ininterrotti di governo. E a ricordare quella giornata è lo stesso Alessandro Antichi. "Fu una giornata straordinaria – inizia Antichi –. Mi ricordo che io lo attendevo all’Hotel Bastiani, dove Berlusconi aveva prenotato una suite per riposarsi prima di affrontare il comizio. E fino a mezz’ora prima ero stato in piazza, quindi avevo ben chiara la sensazione della folla, allora si parlò addirittura di 7mila persone, che avrebbe caratterizzato l’evento. Ma l’allora coordinatore regionale Roberto Tortoli e Tiziana Parenti erano andati a prenderlo all’aeroporto, quindi né loro, né lo staff di Berlusconi, sapevano che fiumana di gente lo attendesse. Per questo il presidente fino a pochi istanti prima di salire sul palco era un po’ scuro in volto. Ma poi una volta sul palco vide una folla immensa che accolse la sua presenza con un boato. A quel punto il presidente gettò il suo soprabito, fece un grande sorriso e in modo travolgente incominciò quello storico comizio, che durò tre ore". Che ricordo ha di quel giorno e in generale di Berlusconi. "Era un uomo di rara intelligenza – continua Antichi – con grande memoria, empatico, in grado di istituire immediatamente relazioni con gli altri. In quell’incontro al Bastiani, durato non più di un quarto d’ora io gli parlai di Grosseto, dei suoi problemi e dei nostri progetti per rilanciare la città. Non gli lasciai neppure un foglio scritto e lui riuscì a comprendere, a sintetizzare tutto e a conquistare la folla che di lì a poco avrebbe ascoltato il suo comizio". Chi lo ha conosciuto ha sempre detto che fosse molto simpatico. "Lo era, a me mi prendeva in giro per il mio look di allora. Mi vide i capelli e disse che ero spettinato e che se volevo mi imprestava il suo pettine personale, io reclinai l’invito, nonostante le sue simpatiche insistenze. Poi sul palco fece l’ormai celebre battuto: ‘il nostro candidato sindaco ha la barba, le cose sono due: o è un filosofo o è un c... Speriamo bene".

Poi Berlusconi però a Grosseto non è più tornato. "E’ vero – chiude Antichi –, ma lui a distanza di anni si ricordava ancora quel comizio, dicendomi che sarebbe voluto tornare, purtroppo non è stato così. E’ stato un uomo che anche in politica è stato un innovatore e, sdoganando per primo gli ex missini, ha di fatto creato il centrodestra in Italia, con quella stessa formula che, a distanza di anni, con l’eccezione di Fratelli d’Italia al posto di Alleanza Nazionale, si è ancora una volta confermata vincente".