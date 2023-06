"La via della Rosa" di Claudia Cinquemani Presentazione nella Nuova Libreria Grosseto

Verrà presentato oggi alle 18.30 nella "Nuova libreria Grosseto", in via Dei Mille, il nuovo libro della scrittrice grossetana Claudia Cinquemani. Il titolo del libro è "La via della Rosa, simboli e misteri In terra di Etruria" ed è un viaggio alla scoperta dei luoghi segreti e misteriosi e degli antichi culti arcaici presenti in Etruria. "Il libro è un saggio – spiega l’autrice – in piccolissima parte anche autobiografico. Oltre a vari contributi di amici ricercatori, ci sono tracce di quella narrazione popolare che si può ritrovare nella tradizione folklorica. Ci sono poi riflessioni legate ai misteri etruschi, fra cui quello della localizzazione del Fanum Voltumnae, l’antico sacrario della federazione etrusca".