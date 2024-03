"La verità è altrove". Shakespeare visto da Moscato

Giacomo Moscato, uomo di teatro, la definisce "una conferenza emozionale". E come tale la rappresenta e la interpreta domani alle 18.

William Shakespeare è l’autore scelto da Moscato (attore, regista, scrittore) per questa sua seconda performance teatrale firmata Unitre Grosseto e Polo Universitario Grosseto.

"La verità è altrove" è il titolo della conferenza emozionale che farà rivivere, in una chiave molto originale e coinvolgente, una parte della sconfinata opera del celebre drammaturgo inglese. L’evento rientra nell’ambito delle lezioni del corso di Storia del Teatro che la professoressa Laura Luzzetti Amerini tiene in questo anno accademico all’Unitre Grosseto.

L’esibizione di Giacomo Moscato avrà come teatro l’aula magna del Polo Universitario Grosseto, in via Vinzaglio.

L’ingresso è libero e gratuito. Shakespeare in "offerta speciale", vale per tutti.