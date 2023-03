"La vera pacificazione è la nostra Costituzione"

Forte, accorato, l’intervento del presidente della Provincia, Francesco Limatola, che ha chiesto a Vivarelli Colonna di ritirare l’atto con cui ha deciso di intitolare una via ad Almirante. "Maiano Lavacchio – ha detto Limatola – assunse il ruolo di spartiacque della storia della resistenza maremmana perché la popolazione locale prese maggiore consapevolezza rispetto alla ferocia del regime nazifascista. A tenere in vita la memoria è stata la società civile e le istituzioni, come dimostra il luogo scelto per custodire la lavagna dove i fratelli Matteini lasciarono l’ultimo saluto alla mamma: non è un luogo qualsiasi, ma l’ufficio del sindaco di Grosseto, il simbolo della comunità nella sua interezza. Tante le vittime del nazifascismo in Maremma. Per tutto questo sangue versato, io credo che la comunità maremmana non meriti l’intitolazione di una via di Grosseto ad Almirante, in nome di una pacificazione nazionale che è già avvenuta nel 46, con l’amnistia del ministro Togliatti, e poi successivamente con la Carta costituzionale".