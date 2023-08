La tutela delle eccellenze Patate e cipolle, ma "doc"

Sull’Amiata c’è chi sta facendo un importante lavoro di riscoperta e valorizzazione dei prodotti autoctoni. L’obiettivo non è solo mantenere la biodiversità locale ma anche contrastare l’abbandono colturale della montagna e il dissesto idrogeologico. Un progetto che va in questa direzione è Macocipat, acronimo di "Metodi di Agro Caratterizzazione Organolettica della Cipolla della Selva e della Patata delle Macchie".

Grazie a questo progetto, la Patata Macchiaola e la Cipolla della Selva vengono studiate con l’obiettivo di contrastare la riduzione della biodiversità agricola, attraverso la caratterizzazione, reintroduzione e valorizzazione. Il progetto vede come capofila Genomamiata, un’associazione che impegnata sul versante grossetano dell’Amiata. I due prodotti hanno la caratteristica di crescere in maniera ottimale all’interno di aree protette montane come la Riserva del Bosco della Ss Trinità a Santa Fiora e la Riserva del Monte Labbro ad Arcidosso o nelle loro prossimità. Obiettivo principale è il recupero dei terreni agricoli abbandonati facenti parte delle piccole frazioni montane, anche mitigando in parte l’azione dei cambiamenti climatici ed in particolare del dissesto idrogeologico e valorizzando il mosaico ambientale e paesaggistico e le competenze rurali del territorio. Propedeutico alla 15esima "Sagra della Patata Macchiaola" che si terrà in località Le Macchie dal 18 al 20 agosto, è stato organizzato per oggi, alle 17.30 un incontro tecnico che si svolgerà negli stand della festa, mentre un’attività simile è già stata fatta per la cipolla della Selva. Con il progetto in corso si stanno realizzando alcune azioni dimostrative di buone prassi in grado di diffondere pratiche agricole innovative e compatibili con la tutela delle risorse naturali, utilizzando in particolare varietà di patate e cipolle autoctone minacciate di estinzione e che fanno parte del repertorio regionale.

"Il coinvolgimento dei diversi attori territoriali è la parte più importante del progetto, ma anche la più difficile", ricorda Cristina Pastorelli, presidente dell’Associazione Monte Labro che segue il progetto di valorizzazione della Patata delle Macchie sin dal suo inizio. Macocipat è un progetto di cooperazione innovativa finanziato dal Gal Far Maremma ed è nato per realizzare e sviluppare microfiliere locali di ortive nel territorio del Monte Amiata. "Questo progetto – dice il presidente di Genomamiata Lorenzo Fazzi – è una scommessa del territorio montano amiatino, quello più interno: attraverso la valorizzazione innovativa dei prodotti agricoli di nicchia si tenta di dare alcune risposte alle problematiche dell’Amiata".

