"La trasformazione dei conflitti" Dibattito con Hjort

Un seminario sulla trasformazione dei conflitti. Una due giorni, domani e venerdì, organizzata dall’associazione "Rosa Parks" condotto da Marinetta Cannito Hjort, formatrice e consulente internazionale in materia di trasformazione dei conflitti e "Restorative Justice" proveniente dagli Stati Uniti, dove conduce corsi accademici, seminari e conferenze per varie facoltà e centri, tra cui il Center for Justice and Peacebuilding della Eastern Mennonite University, la Starr King School for the Ministry, lo Us Institute for Peace. Collabora anche con i "Quaderni Satyagraha" editi dal Centro Gandhi di Pisa. "Il conflitto è un fenomeno costante nell’esperienza umana – dicono dall’associazione –, che in genere affrontiamo seguendo gli stessi sentieri di antagonismo e competizione che distruggono la nostra umanità e ci dividono. Negli incontri con individui e gruppi con valori e identità diverse, spesso rimaniamo bloccati in un ciclo senza via di uscita, che può diventare distruttivo quando si arriva a far ricorso alla violenza, pensando che non vi siano alternative". Info 3311211377.