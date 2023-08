La Teleferica "vola" Primo riconoscimento per il documentario sui villaggi minerari

Arriva un primo importante riconoscimento per il documentario "La Teleferica", girato in provincia di Grosseto e arrivato alla fase finale delle riprese. "La teleferica – spiega Romina Zago, voce narrante del documentario – era la linea di conduzione dalle miniere al mare. Abbiamo recuperato questo termine per compiere un viaggio nelle miniere della Montecatini, di cui tanto si occupò lo scrittore Luciano Bianciardi. Ripercorriamo quei luoghi stabilendo un contatto tra passato e presente".

Le riprese sono iniziate nell’estate 2022, anno del centenario della nascita di Bianciardi, a Niccioleta e Boccheggiano. Dopo Portiglioni e Follonica, appena toccate dal set, macchina da presa su Ribolla, a cui Bianciardi ha dedicato pagine aspre e arrabbiate per le condizioni di lavoro dei minatori e della tragedia del ‘54 in cui a morire furono in 43.

A settembre le riprese termineranno a Ravi. Il progetto di Maurizio Orlandi e Romina Zago, che firmano la regia del documentario, ha ottenuto un primo contributo sullo sviluppo dalla Film Commission Torino Piemonte. Il documentario è prodotto da Filmika di Torino con il sostegno dei Comuni di Massa Marittima, Montieri, Roccastrada, Gavorrano, Scarlino, Follonica, e del Parco nazionale delle Colline Metallifere. La Fondazione Bianciardi è capofila tra gli enti che supportano il progetto, che ha avuto anche il contributo di Fondazione CR Firenze, Banca Tema-Terre Etrusche di Valdichiana e di Maremma- Credito Cooperativo e Elettromar.

"Il lavoro – dicono Zago e Orlandi – si basa sul raccordo tra la narrazione autoriale di un viaggio nei luoghi dei giacimenti minerari e le interviste ai testimoni, cercando di ricostruire la vita che animava i villaggi, il lavoro, la famiglia, con uno sguardo rivolto anche a coloro che attendevano il ritorno ogni giorno. Un intervallarsi continuo tra la voce della narratrice e le voci dei protagonisti. Un viaggio nei luoghi ma anche nei tempi, che mostra i cambiamenti che ci sono stati, come la chiusura degli stabilimenti, con la Solmine che ha assorbito gran parte dei lavoratori delle miniere". "In questo viaggio un aspetto che emerge la preziosa collaborazione delle comunità minerarie" chiudono.