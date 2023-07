"La Tari ora aumenterà Giorgeri si dia pace"

"Per l’assessore Giorgeri un milione e duecentomila euro rappresentano una cifra irrisoria. A tanto ammonta il costo del nuovo centro di raccolta che verrà addebitato (spalmato) nella Tari dei cittadini". Inizia così la replica di Danilo Baietti (FdI) e Charlie Lynn (Forza Italia) all’assessore sull’aumento previsto della Tari. "Il costo per la città di Follonica per il servizio di raccolta dei rifiuti ammonta a circa 7milioni di euro, la costruzione del centro equivale al 17% del totale. Inutile tentare di fingere – aggiungono –. Una cifra che l’assessore Giorgeri non è riuscita a smentire ma che costituisce, a suo dire, qualcosa di sostanzialmente irrilevante. Una questione di importi certo, ma anche di scelte politiche perché lo "scambio supermercato - cittadella" non doveva essere a carico dei follonichesi". Poi chiudono: "Ci saranno dunque aumenti in bolletta. È giusto che i cittadini paghino lo spostamento del centro di raccolta rifiuti di via Amendola per far costruire un supermercato privato?".