La strana vita da studente. I giovani e la mobilità sostenibile

21 febbraio, ore 14:30, gelateria "L’Edicola", zona Ospedale. Oggi io e le mie compagne di classe abbiamo avuto la fantastica idea di uscire dopo la scuola per andare a fare shopping all’Aurelia Antica. Sì, ma chi ci dà un passaggio? chiede Giulia. Tranquille, ragazze, possiamo andare in autobus! risponde contenta Carlotta. È l’inizio di un’odissea…

Arriviamo in tabaccheria, chiediamo tre biglietti e il tabaccaio ci risponde che il costo è 1,70 euro a biglietto, per un totale di 5,10 euro. Aurora inizia subito a lamentarsi: "Cosa?! Ma io ho solo 7 euro e con il resto volevo fare qualche acquisto! E poi devo lasciare anche qualche spiccio per il ritorno". Io ironizzo sulla situazione: "Vabbè, tornerai a casa a piedi…". Ma poi mi offro di pagare per Aurora. Figuriamoci se ci fosse stata lei questa estate, quando siamo andate al mare a Marina…

Era la fine di giugno, ore 8 del mattino. In attesa di un paio di amiche, alla fermata Abruzzo, mi fermo a pensare su quanto mi sarebbe costata quella giornata al mare: 5,80 euro andata e ritorno per Marina, a cui dovevo aggiungere 2 biglietti urbani per arrivare alla stazione. Totale 9,20… cara, questa uscita con le amiche. Forse sarebbe stato meglio andare in monopattino.

A Grosseto dall’1 giugno 2023 i cittadini possono utilizzare Bird, un monopattino elettrico. Dal momento che su questo veicolo può salire soltanto una persona, avremmo dovuto trovarne tre. Poi, considerando che il limite di velocità stabilito per legge è di 20 chilometri orari, ci avremmo messo mezz’ora per raggiungere Marina. Magari, però, costa meno: 1 euro per lo sblocco, poi 0,25 centesimi al minuto. Rapido calcolo: viaggio di solo andata 8,50 euro. Non se ne parla proprio. E poi, mentre scrollo su internet, leggo che è pure vietato ai minori di 14 anni. Insomma, alla fine non ci resta che l’auto.

Eppure ci sono città europee in cui si è investito nei mezzi pubblici, abolendo le tariffe per i minori di 18 anni. L’ultimo esempio in ordine di tempo è Montpellier, città a sud della Francia, dove chi non è ancora maggiorenne può usufruire gratuitamente di autobus e tram cittadini. Una misura che favorisce non solo i giovani, ma anche l’ambiente, riducendo le emissioni di CO2 dovute all’uso delle auto private. E non è un caso isolato: tra i primi Paesi ad eliminare le tariffe sui trasporti pubblici è stato il Lussemburgo, nel 2020, ma anche Dunkerque, sempre in Francia, e Tallin in Estonia, solo per citare alcuni esempi. Perché non fare altrettanto in Italia?