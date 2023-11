La strada tra Arcidosso e Bagnoli: "Semibuia e pericolosa per i pedoni"

La strada è semibuia e il rischio per i pedoni che la percorrono di essere investiti è alto. La denuncia arriva da Corrado Lazzeroni, consigliere comunale di minoranza e la via in questione è la strada principale che collega Arcidosso con la frazione di Bagnoli. Pochi, pochissimi chilometri ma molto pericolosi per tutti coloro che la percorrono a piedi, anche perché non c’è nessuna pista ciclabile e una serie di curve impediscono agli automobilisti di vedere in lontananza, se a questo si aggiunge il fatto che è poco illuminata allora il rischio per i pedoni è veramente alto. "Non tutti gli abitanti di Bagnoli hanno l’automobile – spiega Corrado Lazzeroni – ma comunque hanno la necessità di spostarsi nel capoluogo per tanti motivi. I pedoni camminano a bordo strada". Il pericolo aumenta quando il sole cala e ora che le giornate sono brevi lil rischio cresce. "È arrivato l’autunno, è cambiato l’orario, fa buio prima ma le abitudini e le necessità rimangono – prosegue Lazzeroni –. La strada che da Arcidosso porta a Bagnoli è sempre frequentata oltre che dalle auto dalle persone che non hanno un mezzo proprio. In particolare ne fanno un uso giornaliero i nostri ospiti del Bangladesh, spesso vestiti di scuro e senza addosso qualcosa che ne permetta una veloce individuazione". Negli anni il paese di Bagnoli ha accolto una comunità sempre più numerosa di bengalesi, questi si spostano soprattutto a piedi. "Metto le mani avanti – commenta il consigliere di minoranza – non vorrei essere frainteso, non è una critica ai bengalesi, anzi, tanto di cappello che vengono a lavorare da noi facendo pure lavori faticosi. Però episodi pericolosi li ho vissuti sulla mia pelle anche nei giorni scorsi". Lazzeroni abita a Bagnoli e la strada la percorre spesso. " Io sono una persona prudente ed accorta, soprattutto quando sono al volante, ma questo avvolte non basta – commenta – . Due sere fa, intorno alle 18.30, sono dovuto andare ad Arcidosso, e ho rischiato, mio malgrado, di investire almeno tre persone. La strada è poco illuminata, non tutti i lampioni sono sempre funzionanti e soprattutto sono in parte nascosti dalle fronde degli alberi da anni. A volte – conclude Lazzeroni – magari sarebbe opportuno pensare anche a queste piccole manutenzioni e non solo ad appariscenti opere".

Nicola Ciuffoletti