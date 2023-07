La strada è riaperta "Ma non basta"

Il sindaco Tullio Tenci (nella foto) ha ripreso in mano l’annosa questione che riguarda il tratto di strada che collega Selvena (frazione del comune di Castell’Azzara) con Cellena. Dopo molti mesi di chiusura, il tratto di strada è tornato ad essere aperto. Si tratta di una strada che aveva catalizzato le attenzioni anche della precedente amministrazione comunale guidata da Maurizio Coppi e anche del presidente della Regione, Eugenio Giani. Adesso qualcosa si è mosso verso una direzione che fa ben sperare. Sono stati compiuti i primi passi in avanti verso la risoluzione di alcuni problemi di questa strada.

Il sindaco Tullio Tenci ha incontrato il presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, al quale ha esposto i problemi che affliggono il "suo" territorio e che rientrano nelle competenze della Provincia.

Dopo questo incontro, di concerto con i tecnici della Provincia, sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza ed il conseguente ripristino della viabilità della Selvena-Cellena. Proprio in questi giorni è garantita la fruibilità totale.

"Un primo importante passo è stato fatto – ha ribadito il sindaco Tenci –, ma detto ciò non basta. Per ora sono stati eseguiti i lavori fondamentali, per tamponare una situazione divenuta ormai intollerabile. A seguito di questi interventi è stato possibile riaprire in sicurezza la strada, ma occorrono ben altri interventi". Questa strada è un collegamento fondamentale anche per raggiungere il capoluogo di provincia. "Per reperire i fondi per il rifacimento completo insieme al presidente Limatola chiederò – conclude Tenci – di poter incontrare il presidente della Regione Eugenio Giani".