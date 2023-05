La strada delle polemiche "Ponte Tura dimenticata"

"C’è una strada, via Ponte Tura, nella zona di San Martino, che sembra non appartenere a nessuno. Né alle Regione Toscana, né alla Provincia, né al Comune di Grosseto". La lettera di protesta arriva direttamente dall’Unione Popolare di Grosseto. I residenti della zona lamentano, affidando la protesta alle colonne della Nazione, una situazione difficile da immaginare. Sì perchè in quella zona sembra che le competenze non siano di nessuno. Chi ci abita, da almeno dieci anni infatti, lamenta il fatto che tutta la zona è stata completamente abbandonata a se stessa. Nessuno del Comune è stato mai visto venire a fare almeno un controllo. Qualche anno furono fratti dei "rattoppi" che adesso sono saltati e la situazione è veramente molto pericolosa. "Durante il governo di questa Amministrazione – aggiunge l’Unione Popolare di Grosseto – non è stato eseguito nessun sopralluogo alla strada, che sta diventando sempre più pericolosa per l’incolumità di chi ci abita ma soprattutto per i mezzi di trasporto. C’è un vero pericolo anche per i non residenti che tentano di percorrerla, soprattutto quando piove, perché le buche già esistenti diventano ancora più profonde. Quando è stato costruito nella zona, gli oneri di urbanizzazione sono stati pagati e in questo caso dovevano essere usati per periodici controlli sulle condizioni della strada". I residenti lamentano il fatto che tutte le altre zone del piccolo insediamento di San Martino sono a posto. A parte quella che porta a Ponte Tura. "Come mai questa situazione? – ha detto una donna che ci abita – va fatto urgentemente qualcosa perchè la situazione sta peggiorando e rischia di sfuggire completamente di mano. Non è possibile che quando usciamo dobbiamo aver paura di farci male o di subire qualche danno ai nostri mezzi di trasporto". "Quindi via Ponte Tura è proprietà di nessuno? - si chiede l’Unione Popolare –La domanda allora è: devono essere i residenti ad occuparsi della sua manutenzione? Ma soprattutto, i cittadini per avere visibilità e dar voce ai loro problemi devono ricorrere anche in questo caso ai giornali? Sembrerebbe proprio di sì".