La strada che ha perso la strada

Forse il Corridoio Tirrenico si chiama così non a caso. Trattandosi di un corridoio, anche le promesse fatte sul suo completamento sono semplicemente di passaggio. Oddio, non che la politica aiuti a chiarirsi le idee: Il Pd dice che i progetti ci sono (almeno per il tratto fino a Pescia Romana), la Lega dice che sì, è vero, quella previsione c’è ma il progetto è solo definitivo e non esecutivo, quindi ancora non si possono stanziare i finanziamenti. Eppure tutti – senza distinzione di scuderia politica – avevano esultato quando ci dissero che il Corridoio era tra le opere prioritarie. Ci avevamo creduto, invece potrebbe essere stato uno scherzo. Insomma, un "Pescia" d’Aprile.