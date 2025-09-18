La storia di casa nostra ’I Tigrotti di Maremma’

Un viaggio tra storia e suggestione visiva. Oggi alle 20.30, lo spazio verde davanti alla "Casa della memoria al futuro" di Maiano Lavacchio si trasformerà in un palcoscenico unico per lo spettacolo "I Tigrotti di Maremma", messa in scena che unisce la poesia del teatro delle ombre con la forza narrativa della memoria storica. L’appuntamento, aperto al pubblico, è il frutto di un progetto culturale promosso dall’Accademia del libro di Montemerano, realizzato in collaborazione con il Comune di Magliano, Isgrec, il Comitato Anpi ’Norma Parenti’ e l’associazione Working Class Hero, con il sostegno del Consiglio regionale della Toscana.

Lo spettacolo nasce da una residenza artistica svoltasi proprio a Maiano Lavacchio, nei locali simbolici della "Casa della memoria al futuro", dove, nel luglio 2024, artisti e studiosi hanno raccolto testimonianze, documenti e racconti per ricostruire la storia della banda partigiana dei Tigrotti di Maremma, formazione attiva nella parte sud della provincia durante la Resistenza. "I ’Tigrotti’, guidati dal carismatico comandante Domenico Ottaviani – spiegano gli organizzatori –, erano un gruppo di giovani coraggiosi, disertori e prigionieri alleati (tra cui neozelandesi, mongoli, russi, tedeschi e austriaci) uniti dal desiderio di libertà. Ispirati al mito di Sandokan e dei pirati salgariani, riuscirono a compiere azioni di sabotaggio contro le truppe nazifasciste, incarnando una Resistenza ancora lontana dai grandi blocchi ideologici, ma ricca di spontaneità e ideali puri".

A dare corpo e voce a questa vicenda saranno attori amatoriali del corso di teatro dell’Accademia del libro. La regia e scenografia portano la firma di Enrico Mele, allievo del maestro Mariano Dolci, celebre burattinaio e antifascista, mentre la drammaturgia è curata dallo stesso Mele insieme allo scrittore Matteo Bellonio. Le musiche originali sono di Fulvio Di Nocera e Chiara Carnevale.

"I Tigrotti di Maremma" è uno spettacolo pensato anche per un pubblico giovane, che attraverso le ombre e la narrazione visiva potrà avvicinarsi a una pagina spesso dimenticata della storia locale. Un evento che intreccia memoria, arte e impegno civile.