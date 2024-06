La storia dello "Sprofondatoio": "Cadaveri occultati nel pozzo"

A Roccastrada, intorno al pozzo sprofondatoio, si sono susseguite molte storie e altrettante versioni. Nessuna però ufficiale. Adesso spunta fuori un documento di ottanta anni fa ritrovato in un Archivio alleato da Emiliano Ciotti, presidente dell’associazione nazionale vittime delle marocchinate, che potrebbe aggiungere un altro tassello alla storia. Il documento proviene dall’arma dei Carabinieri. È il 5 settembre del 1944, il fronte di guerra ha da pochi mesi attraversato la provincia di Grosseto, e il maggiore dei carabinieri Guido Verde scrive al prefetto, alla Procura e alla Questura di Grosseto, segnalando la presenza di cadaveri nel podere "S. Giorgio". "Ieri, 4 settembre, verso le 16 – scrive l’ufficiale nel documento – in seguito a notizie avute da due ufficiali partigiani il sottoscritto accertava l’esistenza di un pozzo detto pozzo sprofondatoio. Ha forma circolare del diametro di circa 5 metri: è privo di rivestimento all’interno o di ripari alla superficie che è pertanto a fior di terra. "Nell’acqua si notano confusamente forme di corpi umani. Un fetore insopportabile affiora dal pozzo. A mezzo di un gancio, fissato ad una pertica, è stato possibile accertare l’esistenza di due cadaveri, uno sembra indossi divisa militare, l’altro calza scarpe e gambali e indossa giacca borghese. Secondo notizie avute sul posto si troverebbero nel pozzo una quindicina di cadaveri, secondo altre notizie raccolte in Roccastrada il numero sarebbe notevolmente superiore. Sembra si tratti di ufficiali e militi della milizia fascista e anche di militari tedeschi giustiziati dai partigiani".

Il pozzo oggi non si vede perché stato tombato e secondo i contadini della zona, avrebbe avuto una profondità imprecisata. "La vicenda è nota e in passato ha sollevato molte polemiche – dice Emiliano Ciotti –. I cadaveri dei fascisti, o presunti tali, furono occultati gettandoli nel pozzo. Il loro numero rimane ancora oggi imprecisato. Quello che colpisce è il metodo usato per tentare di far scomparire i cadaveri. Inoltre, se furono uccisi in combattimento, perché gettarli nel pozzo? Perché nascondere le salme?".

Nicola Ciuffoletti