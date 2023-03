La storia della Cri raccontata da Corsi Appuntamento su Tv9

Puntata speciale oggi alle 21.15 "Parliamone insieme", la rubrica settimanale di Giancarlo Capecchi su TV9. In studio, per la diretta, ci saranno i dirigenti della Croce rossa di Grosseto, guidata da Hubert Corsi (nella foto) e dal suo vice Luciano Latini. Si parlerà della storia locale della Cri, di ippoterapia, di supporto alle fasce fragili. In studio anche Stefania Ricci, Monica Mencarelli, Ilene Caporali, la sorella Franca Vaglio, Mihaela Aticulesei e tanti altri che seguiranno in tribuna gli interventi aggiungendo anche testimonianze inedite.