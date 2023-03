La storia a lieto fine Organizza il suo funerale Ma i carabinieri lo salvano

"Buongiorno, quanto costa organizzare un funerale completo?". E’ questa la domanda che un anziano ha posto ad un impiegato di una ditta di pompe funebri che si trova nel paese di Roccastrada. Voleva sapere tutto: il colore della cassa, il prezzo, quanto sarebbe costata la vestizione e il successivo trasporto. Senza dimenticare la funzione funebre e la tumulazione. Insomma, un pacchetto completo. Ma la cosa strana è arrivata dopo: dopo aver avuto tutte le delucidazioni in merito, l’addetto ha chiesto chi era il defunto e dove sarebbe dovuto andare per iniziare tutta la procedura. E la risposta lo ha fatto insospettire: quell’anziano si stava informando per il suo funerale, che si sarebbe dovuto celebrare fra qualche giorno. L’impiegato delle pompe funebri, dunque, ha capito che c’era qualcosa che non andava e si è immediatamente preoccupato. Ha chiuso il negozio di pompe funebri ed è andato immediatamente dai carabinieri della stazione di Grosseto per segnalare la cosa. Ha spiegato che l’uomo, anziano, era residente a Roccastrada e quello che gli aveva raccontato, con una lucidità estrema, nascondeva probabilmente un disagio davvero grave. Che lo avrebbe portato senza dubbio a compiere il gesto estremo. Circostanza questa che ha fatto muovere immediatamente i carabinieri della Compagnia di Grosseto. Gli uomini dell’Arma hanno contattato i colleghi di Roccastrada, per acquisire maggiori informazioni e individuando l’uomo. Una pattuglia si è precipitata in una casa di campagna, quella dove l’anziano trascorreva molto del suo tempo. I carabinieri, dopo aver scavalcato il cancello d’ingresso, hanno trovato che l’uomo aveva collegato un tubo di plastica allo scarico dell’auto, portandolo dentro l’abitacolo, per iniziare quello che doveva essere il suicidio che aveva programmato con tanta dovizia di particolari. Per fortuna l’anziano era ancora nella casa, confuso e stravolto per quella cosa che aveva deciso di fare. Sul tavolo della cucina denaro contante, che per sua stessa ammissione sarebbe servito per il funerale, nonché diversi messaggi di addio per i suoi familiari. Dopo averlo fatto parlare e sfogare, ai militari non è rimasto altro che allertare l’assistenza sanitaria, nonché i parenti a cui l’uomo è stato affidato.