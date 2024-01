La stagione sciistica. Apre il Campo scuola

Le temperature sono in rialzo ma grazie a un ottimo lavoro da parte dei tecnici della società Isa, da sabato si potrà sciare al campo scuola delle Macinaie. Sabato e domenica sarà aperta anche la seggiovia Macinaie ma sarà riservata esclusivamente ai pedoni che vorranno raggiungere la vetta dell’Amiata, anche perchè in vetta non c’è neve ed è quindi impossibile sciare.

Gli operatori di "Isa Impianti" si sono impegnati a produrre neve artificiale a sufficienza per aprire almeno le piste che si trovano alle Macinaie. In considerazione del fatto che praticamente si potrà sciare solo sulla pista del campo scuola servita dalla sciovia Jolly, la Isa ha predisposto un tariffario scontato. Due viaggi in seggiovia, andata e ritorno, ad esempio costeranno 10 euro. Il giornaliero per i bambini varia da 10 (feriale) a 15 euro (festivo), per un adulto invece i prezzi sono di 17 e 20 euro.

"Purtroppo – spiegano dalla Società Isa Impianti – visto il breve periodo delle temperature sotto zero, non siamo riusciti ad innevare il Parco giochi invernale Isa che, per la sua inaugurazione, dovrà attendere o nuove temperature idonee all’innevamento o la prima nevicata. Agli sciatori che ci verranno a trovare sull’Amiata per l’inaugurazione della stagione ricordiamo che l’uso del casco è obbligatorio per i minorenni e per tutti vige l’obbligo dell’assicurazione".

L’apertura del campo scuola, prevista nel weekend è un segnale importante per l’economia della neve. Infatti sabato riapriranno i noleggi di sci e attrezzature invernali, i locali di montagna hanno in programma aperture più lunghe e gli albergatori hanno registrato un numero di chiamate e prenotazioni maggiore rispetto alle scorse settimane.

Nicola Ciuffoletti