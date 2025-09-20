La stagione nei teatri. Sipario su agli Industri con ’Rumori fuori scena’

GROSSETO"Siete nel posto in cui, quando una persona sbaglia, si applaude". Questa la filosofia del teatro, di ciò che si vede in scena, che non è sempre perfetto ma deve essere empatico, capace di toccare lo spettatore e di farlo interrogare. Torna la stagione teatrale da novembre ad aprile 2026 proprio nei teatri grossetani: il Moderno e gli Industri. Il sipario si alzerà venerdì 7 e sabato 8 novembre alle 21 al Teatro degli Industri con "Rumori fuori scena" di Michael Frayn, sempre agli Industri, martedì 25 novembre alle 21, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Maria Cassi e Leonardo Brizzi porteranno in scena "Sante donnacce". La stagione proseguirà giovedì 4 dicembre alle 21 al Moderno con "Brokeback Mountain", che vedrà sul palco Malika Ayane, Edoardo Purgatori e Filippo Contri. Seguirà martedì 9 e mercoledì 10 dicembre alle 21 agli Industri "Riccardo III" di Shakespeare con Vinicio Marchioni. Il nuovo anno inizierà sabato 10 e domenica 11 gennaio alle 21 agli Industri con "L’uomo, la bestia e la virtù" di Luigi Pirandello, con Vanessa Gravina. Si rinnovano gli incontri con gli interpreti. A tutti gli spettacoli possono accedere le persone con problemi di udito, l’importante è avvisare qualche giorno prima dello spettacolo. "Questa stagione ha un riscontro positivo - Patrizia Coletta, direttrice Fondazione Toscana Spettacolo - rispetto alla scorsa edizione. Vogliamo condividere con sintonia ciò che sentiamo. Sono 10 spettacoli agli industri e 5 al moderno, il primo spettacolo sarà il più divertente che fa vivere i fuori scena. Il secondo spettacolo sarà nella giornata per l’eliminazione della violenza contro le donne, un altro tema che dobbiamo divulgare, anche con il sorriso sulle labbra e che faccia riflettere sugli strumenti da mettere in atto affinché questo problema in crescita diventi un problema superato". La campagna abbonamenti prenderà il via da lunedì 22 settembre 2025, data da cui sarà possibile prenotare un appuntamento per il rinnovo. La vendita degli abbonamenti verrà effettuata alla biglietteria del Teatro degli Industri, per info al numero 334 1030779. La vendita dei biglietti da venerdì 31 ottobre fino al giorno antecedente ogni rappresentazione, sul sito https://comunegrosseto.ticka.it/; da venerdì 7 novembre, nelle date di programmazione, al botteghino del teatro dalle ore 19 alle ore 21. Maria Vittoria Gaviano