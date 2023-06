La stagione al Teatro delle Rocce Agosto con quattro concerti

La prima conferenza stampa dell’era Ulivieri dedicata alla presentazione di un evento di grande rilievo e per Gavorrano: l’edizione 2023 del Festival al Teatro delle Rocce.

"Sono particolarmente felice di questa edizione che nel mese di agosto – dice la sindaca – offre tre appuntamenti strepitosi a partire dal primo, il 4 agosto, dedicato a Lucio Dalla per andare avanti, la serata successiva, con La Luna poi appuntamento l’8 agosto con Mannarino ed in chiusura il 10, Umberto Tozzi".

La prima cittadina ha esordito presentando queste serate che vergono proposte in collaborazione ed a cura della Live Emotion Group presente con Valerio Gronchi e Tania Ferri. E dalla sindaca, oltre alla soddisfazione per presentare un cartellone degno della bellezza del Teatro che lo ospita, sono arrivati complimenti e ringraziamenti per tutte le associazioni di volontariato "che collaboreranno per la migliore riuscita degli eventi". E non potevano mancare ringraziamenti alla Regione ed alla Nuova Solmine che hanno dato un bel sostegno alla riuscita dell’evento. Da parte dell’ingegner Luigi Mansi, con l’augurio che il Festival possa continuare nel tempo, sono arrivate anche parole dedicate alla difficile situazione che nel polo chimico qualcuno sta vivendo.

Un accenno pure alla squadra di calcio che, alla luce della campagna acquisti, si presenta ai nastri di partenza come compagine di ottime ambizioni.

Tania Ferri da parte sua ha rammentato come i biglietti (la prevendita è già iniziata e, come ha detto, sta andando bene) "potranno essere acquistati on line sul circuito ticketone".

Patrizia Scapin si è soffermata, nel presentare lo scenario di questi appuntamenti estivi, su quel Teatro "nato come progetto lungimirante in luogo della memoria, quello della vita di miniera, che torna a vivere con questi grandi spettacoli".

E anche per questa estate, finalmente il bel tempo sorride al comprensorio, sarà al centro delle attenzioni di tutti coloro che saliranno a Gavorrano alla ricerca di spettacoli all’altezza di un’offerta turistica che si presenta con tutte le carte in regola.

Roberto Pieralli