La squadra di Giancarlo Tei I candidati della lista ’La Civica’ Sono sette donnne e cinque uomini

Passo dopo passo il comune di Magliano in Toscana si avvicina all’appuntamento elettorale. Giancarlo Tei, candidato della lista "La Civica" presenta la sua squadra. Sette donne e cinque uomini: "Volti nuovi accanto a persone di esperienza - spiega Tei - per garantire 5 anni di governo". Il candidato che si definisce "un sindaco a tempo pieno" sottolinea: "L’interruzione di 2 mandati amministrativi consecutivi, è stata una circostanza molto negativa per il nostro territorio e sentiamo la necessità di garantire stabilità e concretezza". Nei prossimi giorni La Civica completerà il programma di mandato, che terrà conto di quanto emerso negli incontri tenuti con la cittadinanza, a seguire saranno organizzate le presentazioni della lista nelle singole località del comune di Magliano. Eccoli dunque i candidati al fianco di Tei. Paola Bonini, laureata in medicina e chirurgia, specialista in organizzazione sanitaria e oggi dirigente medico dell’asl Toscana sud est. Alessandro Caporali, imprenditore agricolo, perito agrario e impegnato nell’azienda di famiglia ubicata a Cupi. Alessandro Giannini è un libero professionista, è perito industriale e ha una lunga esperienza come consulente ambientale per aziende pubbliche e private che gestiscono i rifiuti. C’è poi Graziana Ghezzi, geometra e tecnico nel settore sicurezza di Acquedotto del Fiora. Alessandro Loffredo è il titolare de "Il Granaio di Montiano" a Grosseto, è consigliere uscente di Magliano ed è anche presidente della pro loco di Montiano. Michele Mazzuoli è un vigile del fuoco con la passione per la bicicletta. Serena Piccini è impiegata nel settore commerciale, opera nell’associazionismo sportivo e vive a Cupi. Leonardo Rossi è un imprenditore agricolo e del vino, conduce l’azienda di famiglia nella zona di Sant’Andrea. Maria Elena Scarsellini è impiegata all’Acquedotto del Fiora, già assessore a Magiano nella giunta guidata da Tei. Ci sono poi Dianora Tinti, giornalista e scrittrice, Lorella Tronchi, imprenditrice del settore dei trasporti, consigliera comunale uscente e Francesca Vichi, agronoma impegnata in assistenza tecnica ad aziende zootecniche ovine.