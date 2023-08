La soluzione di Bramerini a Grosseto: "Dobbiamo fare sistema e offrire ottimi servizi"

GROSSETO

A intervenire sul tema anche Anna Rita Bramerini (nella foto), direttore di Cna Grosseto: "La stagione turistica presenta luci e ombre. Alcune aree stanno vivendo una flessione, confermata dal trend nazionale. Varie sono le possibili cause, per quanto riguarda la nostra provincia: oltre all’atavico gap infrastrutturale, alla necessità di migliorare i servizi, per renderli più adeguati alle esigenze della clientela e alla ripresa post pandemica dei viaggi all’estero, c’è da aggiungere il peso dell’inflazione, che ha ridotto la capacità di spesa di molti italiani, soprattutto delle famiglie, che rappresentano una buona fetta del turismo nostrano, fatto per lo più di seconde case".

"Cna turismo e commercio - aggiunge il direttore -, con un’indagine nazionale, nelle scorse settimane, ha evidenziato come circa 14 milioni di turisti abbiano scelto strutture alberghiere villaggi, contro 6 milioni che hanno privilegiato strutture extra-alberghiere, agriturismi, campeggi e seconde case. I dati Irpet, dei primi sei mesi dell’anno hanno registrato in Toscana una crescita del +23,1 per cento, rispetto allo stesso periodo del 2022, dovuta principalmente al turismo estero". I dati parziali vanno in linea con questa tendenza. "Basti pensare al calo del turismo nostrano in luoghi storicamente frequentati dagli italiani - spiega Bramerini -, che sembra confermare come le famiglie italiane non abbiano capacità di spesa sufficiente. Se questa tendenza sarà confermata nelle prossime settimane, dovremo impegnarci tutti, pubblico e privato, per trovare soluzioni. Occorrerà investire su servizi più attrattivi e variegati, avendo ben presente il rapporto qualità-prezzo, per promuovere il territorio per il bel mare e per le specialità enogastronomiche, ma anche per le risorse ambientali e culturali, rimuovendo anche uno dei principali ostacoli, la proverbiale incapacità di fare sistema.