La solidarietà per i terremotati

Grande partecipazione dei cittadini di Porto Santo Stefano e Porto Ercole in aiuto dei terremotati di Turchia e Siria. La solidarietà corre sul promontorio, al punto che sono stati tantissimi gli abitanti argentarini che hanno già contribuito donando soldi e materiali per le popolazioni. Sia la Confraternita di Misericordia di Porto Santo Stefano che la parrocchia di Porto Ercole hanno organizzato due centri di raccolta. I prodotti sono stati già partiti ieri mattina verso il punto di raccolta dell’Ambasciata Turca a Roma direttamente con i volontari. Il materiale è stato spedito quindi in Turchia e Siria già nel pomeriggio con un ponte aereo. La popolazione ha contribuito con cibo che non richiede cottura, alimenti per bambini, biancheria e vestiti pesanti. È comunque ancora possibile donare del denaro inviandolo all’Iban IT24 A088 5172 3000 0000 0031 380.