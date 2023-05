La solidarietà passa anche sul green Torneo di golf per il Comitato per la Vita

Grande successo per la nona edizione del torneo "Il golf per la Vita" che si è svolto domenica sul green del Golf Hotel Punta Ala. Il torneo aveva lo scopo di raccogliere fondi in favore del Comitato per la Vita che intende acquistare un particolare strumento (il "Mim Maestro", costo 83mila euro) da donare al reparto di Radioterapia dell’ospedale Misericordia attraverso il quale i medici potranno registrare le immagini provenienti dalla diagnostica e sovrapporle con quelle della Tc così da individuare bene i bersagli da trattare (per isolare la zona e ridurre gli effetti collaterali della radioterapia sul paziente) e di valutare anche le variazioni che si verificano sia sul paziente stesso che sulla malattia.

Al termine del torneo (18 buche, formula Stableford, due categorie), grazie allo sponsor Conad di Grosseto (i punti vendita di Clodia Commerciale, società presieduta da Paolo Degli Innocenti) sono stati premiati Paolo Cristallini (1° lordo, 29 punti), Cristina Di Grazia (1° Lady, 32 punti), Massimo Marzucchi (1° Senior, 33 punti), Alessandro Marri (1° in prima categoria, 36 punti), Francesca Folonari (2° in prima categoria, 35 punti), Umberto Carrara (1° in seconda categoria, 36 punti) e Valter Vendemini (2° in seconda categoria, 34 punti).

Il Comitato per la Vita Odv, presieduto da Oreste Menchetti, è stato fondato nel 1983 e da allora è impegnato nell’organizzazione di eventi per la raccolta fondi da utilizzare poi per l’acquisto di macchinari da donare all’ospedale "Misericordia".

Gli appuntamenti più famosi, fra i tanti organizzati, sono senza dubbio il "Mercatino dei Ragazzi" e la "Befana", quest’ultima iniziativa in collaborazione con il Comando dei Vigili del fuoco.