La solidarietà chiama altra solidarietà

Il furto e i danni subìti dalla Fondazione Il Sole hanno destato molto sconforto, e anche rabbia, nella comunità grossetana. La Fondazione Il Sole, che da anni si occupa dell’assistenza a persone diversamente abili, è diventata, con il tempo, anche un vero e proprio riferimento culturale. Perciò sono tanti, a partire dal Comune, che vogliono dare vita a qualcosa per manifestare sostegno e affetto alla Fondazione. Intanto la prima a muoversi è stato l’associazione La Farfalla, che ha fatto una donazione di mille euro. La sua presidente, Loriana Landi ha definito il raid dei ladri un "gesto disumano" è ha risposto con la solidarietà, che non può non venire da chi la pratica tutti i giorni".