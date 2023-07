La solidarietà attraverso l’arte Mostra e calendario per la Pediatria

Giovedì alle 18.30 nel "Piccolo auditorium San Rocco" (la sala comunale in via Piave a Marina di Grosseto), si inaugura la mostra "Fuori Stagione". In esposizione le opere prime degli artisti Armando Orfeo, Germano Paolini e Carlo Bonanza che danno vita al "Calendario Pediatria Grosseto 2024": iniziativa di solidarietà arrivata alla sesta edizione.

"L’impegno di solidarietà della nostra associazione per la Pediatria di Grosseto – dice la presidente della Proloco di Marina e Pricipina Loretta Teresini – nasce dalla volontà di aiutare ed implementare quella che è da considerarsi una vera e propria eccellenza del nostro territorio: il Pronto soccorso Pediatrico, riconosciuto dall’associazione dei Pediatri Italiani come vero punto cardine per il conferimento a Marina di Grosseto e Principina a mare della Bandiera Verde come spiaggia ideale a misura di bambino. Attraverso la vendita del calendario negli anni siamo riusciti a donare diverse apparecchiature medicali con cui sono stati curati ed assistiti i piccoli pazienti del reparto Pediatria. Due computer per l’ambulatorio specialistico, due Vapotherm (apparecchiatura per la terapia inalatoria ad alto flusso), un manichino per l’addestramento al pronto intervento di medici ed infermieri, quattro postazioni di computer per poter eseguire visite da remoto ed altro ancora. Quest’anno il progetto parte con l’importante l’aiuto di quattro aziende grossetane: Fam, Scav Prema, Toscano Abbigliamento e cooperativa Uscita di Sicurezza".

La mostra è ad ingresso libero e si potrà visitare tutti i giorni fino al 30 luglio con orario 21-23. Durante l’esposizione si potrà acquistare il calendario. Per informazioni 0564 1720541 o 347-4277572.