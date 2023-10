La sinergia che piace. La Lilt e La Farfalla uniscono le forze per aiutare chi soffre

È stato presentato ieri il progetto "Benessere e stili di vita", nato dalla collaborazione dell’associazione "La Farfalla" e dalla Lilt, che ha l’obiettivo di occuparsi a 360 gradi del benessere di chi combatte o ha combattuto con una malattia. "Noi vogliamo stare vicino alle persone aiutandole in qualsiasi difficoltà – spiega il vicepresidente della Farfalla Roberto Martinelli –. Già molte persone, che in passato hanno sofferto per un tumore, ci conoscono grazie ai nostri volontari che li hanno aiutati con interventi sia di sorveglianza socio-sanitaria che di sostegno e riabilitazione oncologica. Ora, tramite questo progetto, vogliamo garantire un sostegno più concreto a queste persone, occupandoci del loro benessere". "Ci tengo molto a essere qui – spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – perché apprezzo il lavoro di queste due associazioni che sacrificano il loro tempo libero per dedicarsi al benessere delle persone aiutandole con le loro fragilità. L’Amministrazione comunale è vicina a questo progetto perché è valido, può dare delle risposte concrete e soprattutto perché è frutto di una sinergia importante". "Questo progetto mira alla promozione del benessere e degli stili di vita – spiega Bruno Marzocchi presidente del comitato scientifico della Fondazione Villa Elena Maria –. In dettaglio, proponiamo degli screening di prevenzione oncologica mirati ad individuare l’insorgenza delle patologie tumorali. Per quanto riguarda, invece, l’educazione a sani stili di vita, organiziamo dei corsi sulla corretta nutrizione, la lotta al tabagismo, la lotta all’alcolismo e anche dei corsi di yoga. Inoltre, proponiamo delle sedute di Scrambler Therapy sulla base dell’identificazione del tipo di dolore che affligge il malato con sedute di sostegno psicologico. Invece, per quelle persone malate che non si sentono più a loro agio con il proprio corpo proponiamo dei laboratori di estetica che consistono in diagnosi estetica della pelle e cura, make-up correttivo, studio delle sopracciglia, utilizzo dei cosmetici e cura della mano e del piede. Infine realizziamo corsi di mindfulness e tecniche di rilassamento che permettono di migliorare la concentrazione aumentando l’autostima e migliorando la qualità del sonno. Il nostro intento, quindi – conclude Marzocchi – è sensibilizzare le persone e soprattutto i familiari dei malati per fornire loro una maggiore consapevolezza dell’importanza dei controlli di prevenzione che consentono di trattare l’eventuale malattia alla sua insorgenza, perché trattare il tumore immediatamente significa aumentare la possibilità di guarigione. In più, vogliamo aumentare il benessere psicofisico delle persone che partecipano al percorso proposto Insomma, vogliamo permettere a queste persone di affrontare in maniera serena la vita verso la guarigione completa".