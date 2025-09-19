La sindaca Elena Nappi: "Noi informati solo successivamente. Ma ci opporremo"

Un nuovo progetto eolico si affaccia sul territorio della Maremma. Si tratta del "Parco Eolico Grosseto", un impianto da 60 megawatt proposto dalla società milanese Revalue Wind 1 Srl, che interessa i comuni di Castiglione, Gavorrano e Grosseto. L’istanza per l’avvio del procedimento è stata presentata al ministero dell’Ambiente lo scorso 31 luglio. Il progetto prevede l’installazione di 10 aerogeneratori da 6 megawatt ciascuno, suddivisi in quattro gruppi.

"Non siamo mai stati contattati dai proponenti – spiega la sindaca Elena Nappi– e appena ricevuta la comunicazione ci siamo subito attivati per presentare osservazioni, coinvolgendo la Regione e il massimo esperto ornitologo Giampiero Sammuri".

Il punto più critico riguarda l’altissimo impatto ambientale dell’impianto, in particolare per quanto concerne la rotta migratoria internazionale dell’avifauna. "Le pale verrebbero posizionate lungo la principale rotta migratoria degli uccelli del nostro territorio – spiegano ancora dal Comune – in particolare di quelli che frequentano la Riserva naturale della Diaccia Botrona, un ecosistema unico e tutelato. Per questo motivo, il nostro parere sarà negativo.

Il Comune ha già avviato un lavoro per analizzare la documentazione e costruire una base per un’opposizione motivata.