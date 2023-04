La Silver Dawn ha fatto scalo con 530 persone

Dopo il primo arrivo a Porto Ercole del 19 aprile, anche a Porto Santo Stefano è arrivata ieri la prima nave da crociera della stagione 2023. Si tratta della lussuosa Silver Dawn, con i suoi circa 530 passeggeri a bordo che per tutta la giornata di ieri hanno visitato l’Argentario e la Maremma, arrivando fino a Siena. Oltre a 413 membri dell’equipaggio. "Si tratta di una nave da crociera di alto livello che gira nel Mediterraneo – sottolinea il direttore di PortArgentario, Fabrizio Palombo –. Dopo farà tappa a Mentone, in Francia. Molti sono scesi a Porto Santo Stefano e sono andati in giro per il paese. Altri sono andati alla Parrina, al giardino dei Tarocchi e anche a Siena. Sono state organizzate anche escursioni in Panoramica, alcuni hanno dato riscontri molto positivi. Speriamo di migliorare sempre di più l’accoglienza".

Si tratta di un’imbarcazione da oltre 200 metri di lunghezza che ha fatto mostra di sé in rada nello specchio acqueo di Porto Santo Stefano. Dove, dal lungomare dei navigatori, i molti turisti presenti in questi giorni sul promontorio l’hanno fotografata. Il 30 aprile, da Portoferraio, arriverà poi a far visita all’Argentario Artemis. Altri quattro scali sono già in programma, inoltre, per il mese di maggio e poi, via via, tutti gli altri. Fino ad arrivare al 23 ottobre, giorno di chiusura della stagione con la visita di due navi: Seadream 1 a Porto Ercole e Seadream 2 a Porto Santo Stefano.

"L’inizio di stagione è stato scoppiettante – conclude Palombo – speriamo di proseguire così per il resto dell’estate".

A.C.