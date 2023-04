"La sfida è su Porto Ercole" Arturo Cerulli propone la creazione di una consulta

Per Arturo Cerulli il paese di Porto Ercole rappresenta il fulcro della campagna elettorale, stando almeno al programma dettagliato già redatto e presentato nei giorni scorsi alle associazioni. "Le prossime elezioni comunali rappresentano un momento determinante per le sorti future del promontorio e soprattutto di Porto Ercole – ha spiegato Cerulli –. Infatti, se è pur vero che molte storture vengono da lontano e altre esulano dalle competenze dei rappresentanti locali, l’attuale giunta non ha di certo brillato per intraprendenza e operosità. Al contrario, ha bloccato opere che erano state avviate negli anni precedenti ed eliminato quelle che riteneva, con una certa presunzione, non conformi al proprio gusto. Il tutto destinando denaro pubblico ad attività secondarie e tralasciandone altre fondamentali, in un momento di emergenza globale dovuta alla pandemia di Covid-19. Insomma, in cinque anni è riuscita in una cosa sola, mettere tutti d’accordo sul fatto che il paese ha toccato il minimo storico sotto quasi ogni aspetto".

Arturo Cerulli, insieme ai componenti della sua lista, propone quindi di lavorare "a una consulta permanente di Porto Ercole – la sua idea – presieduta dal vicesindaco portercolese e composto da tutti i consiglieri comunali di Porto Ercole (maggioranza e opposizione), da un esponente per ogni associazione del paese e vi potranno partecipare attivamente tutti i cittadini interessati". La ricetta, secondo il suo parere, è migliorare le infrastrutture portuali. In particolare, tra le altre cose, "secondo quanto previsto dal piano regolatore, eseguire il prolungamento del molo frangiflutti, ‘Il Braccio’, e del molo sotto-flutto, per mettere in sicurezza il porto. Sostituzione della catenaria comunale – aggiunge – con un sistema di pontili galleggianti e creazione di ormeggi alla boa adatti a imbarcazioni di dimensioni maggiori. Riconsiderare Cala Galera e il suo indotto come volano per l’economia del paese. Così come la riqualificazione del borgo antico grazie alla creazione di una vera e propria piazza Ricasoli con illuminazione adeguata e belvedere. Favorire l’apertura di nuove attività commerciali e promozione del Borgo Antico attraverso una serie di iniziative che sfruttino il network dei Borghi più belli d’Italia e coinvolgano le associazioni presenti sul territorio. Ripartenza del progetto sul bastione S. Barbara con restauro e eventuale apertura al pubblico, nell’ottica di un più ampio recupero di tutta la cinta muraria del paese vecchio e dei bastioni della Rocca". Tanti i punti toccati da Cerulli, tra cui "la creazione del Museo Michelangelo Merisi da Caravaggio".

Andrea Capitani